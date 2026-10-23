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दीवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान की 24वीं किस्त, तुरंत कराएं e-KYC

PM Kisan 24th Instalment: केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तिथि का ऐलान कर दिया है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 03:45:32 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 03:45:32 PM (IST)
दीवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान की 24वीं किस्त, तुरंत कराएं e-KYC
30 अक्टूबर को खत्म होगा किसानों का इंतजार।

HighLights

  1. 30 अक्टूबर को खत्म होगा किसानों का इंतजार
  2. पीएम किसान की 24वीं किस्त की तिथि घोषित
  3. DBT के जरिए सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे ₹2,000

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तिथि का ऐलान कर दिया है।

सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, आगामी 30 अक्टूबर को योजना की 24वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। जहां पहले दुर्गा पूजा के दौरान किस्त जारी होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, वहीं अब सरकार दीपावली से ठीक पहले किसानों को यह आर्थिक सौगात देने जा रही है।


दीपावली से पूर्व खातों में आएंगे 2,000 रुपये

उल्लेखनीय है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र कृषकों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर दी जाती है। इससे पूर्व जून माह में योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके बाद अब 30 अक्टूबर को 24वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जाएंगे।

डीबीटी से पहुंचेगी राशि, लेकिन ये औपचारिकताएं अनिवार्य

सरकार Direct Benefit Transfer (DBT) के जरिए यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रेषित करती है। हालांकि, योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना अनिवार्य है:

  • e-KYC प्रक्रिया: बायोमेट्रिक या ओटीपी आधारित eKYC पूर्ण होना अनिवार्य है; ऐसा न होने पर किस्त रोकी जा सकती है।

  • बैंक खाता और आधार लिंकिंग: बैंक खाते का आधार से लिंक होना तथा खाते में DBT सेवा का सक्रिय (Active) होना आवश्यक है।

  • भू-सत्यापन (Land Seeding): राजस्व पोर्टल पर अपनी कृषि भूमि एवं खतौनी का सत्यापन दर्ज कराना जरूरी है, अन्यथा भुगतान अटक सकता है।

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