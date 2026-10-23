दीवाली से पहले किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन खाते में आएगी पीएम किसान की 24वीं किस्त, तुरंत कराएं e-KYC

डिजिटल डेस्क। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करने की आधिकारिक तिथि का ऐलान कर दिया है।

सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, आगामी 30 अक्टूबर को योजना की 24वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। जहां पहले दुर्गा पूजा के दौरान किस्त जारी होने की अटकलें लगाई जा रही थीं, वहीं अब सरकार दीपावली से ठीक पहले किसानों को यह आर्थिक सौगात देने जा रही है।