एमपी राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी की पत्नी लखपति से करोड़पति बनीं, केंद्रीय मंत्री की भी बढ़ी आय

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पास साढ़े छह करोड़ (6.54 करोड़) तो उनकी पत्नी लक्ष्मी पुरी के पास 10 करोड़ 66 लाख रुपये की चल संपत्ति है। पत्नी के पास विदेशी मुद्रा भी है। पुरी ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा उप चुनाव के लिए शनिवार को नामांकन पत्र के साथ जमा किए शपथ पत्र में स्वयं व पत्नी की संपत्ति का ब्योरा दिया है।

हरदीप सिंह पुरी के पास 20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है, जिसमें दिल्ली के वेस्ट एंड में स्थित आवासीय भवन शामिल है। पत्नी के पास 2,90,658 अमेरिकी डॉलर (यूनाइटेड नेशंस फेडरल क्रेडिट यूनियन बैंक खाते में) हैं। नौ करोड़ रुपये की अचल संपत्ति में (ग्रेटर नोएडा में घर) और तीस लाख स्विस फ्रैंक (स्विट्जरलैंड के तन्नाय में अपार्टमेंट) शामिल है।