एमपी में अगले 4 दिन तक बारिश का अलर्ट, भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में बरसेंगे बादल, तापमान में भारी गिरावट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चक्रवाती तूफान अर्णब कमजोर पड़कर लगभग खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इसके प्रभाव से एक सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में अगले चार दिनों तक बारिश के आसार बने रहेंगे। इसका सबसे अधिक प्रभाव पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों पर पड़ेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ जिलों में छिटपुट बारिश संभावित है।

अवशेष सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में नया दबाव सक्रिय मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान अर्णब के अवशेष के रूप में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मौसम प्रभावित हो सकता है।