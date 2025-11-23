मप्र को हैदराबाद में मिले 36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 27,800 रोजगार होंगे सृजित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : प्रदेश को हैदराबाद में आयोजित ‘इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश' में 36 हजार 600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से लगभग 27 हजार 800 रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान उद्योगपतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलक-पांवड़े बिछाकर निवेशकों का स्वागत कर रही है। हम हैदराबाद के निवेशकों के साथ नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं।

कई उद्योगपतियों ने मप्र में निवेश की इच्छा जताई मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में उन्होंने बिना राजनीतिक एजेंडा के सिर्फ औद्योगिक निवेश के उद्देश्य से यात्राएं की हैं। ऐसे इंटरेक्टिव सत्र मप्र में औद्योगिक विकास की बहुआयामी संभावनाओं को बताने और निवेश आमंत्रित करने का माध्यम बने हैं। आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। मुख्यमंत्री के इस कथन उद्योगपतियों और निवेशकों ने भी समर्थन किया। अनेक उद्योगपतियों ने मप्र में निवेश की इच्छा जताई है।