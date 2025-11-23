मेरी खबरें
    By Sourabh Soni
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 11:54:37 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 11:55:12 AM (IST)
    मप्र को हैदराबाद में मिले 36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 27,800 रोजगार होंगे सृजित
    मप्र को हैदराबाद में 36,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

    HighLights

    1. हैदराबाद में ‘इन्वेस्टमेंट अपार्चुनिटीज इन मप्र’ सत्र में निवेशकों से संवाद
    2. मुख्यमंत्री ने कहा-निवेशकों के साथ नई डोर जोड़ने के लिए हम आए हैं

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : प्रदेश को हैदराबाद में आयोजित ‘इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश' में 36 हजार 600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से लगभग 27 हजार 800 रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दौरान उद्योगपतियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलक-पांवड़े बिछाकर निवेशकों का स्वागत कर रही है। हम हैदराबाद के निवेशकों के साथ नई डोर जोड़ने के लिए आए हैं।

    कई उद्योगपतियों ने मप्र में निवेश की इच्छा जताई

    मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों में उन्होंने बिना राजनीतिक एजेंडा के सिर्फ औद्योगिक निवेश के उद्देश्य से यात्राएं की हैं। ऐसे इंटरेक्टिव सत्र मप्र में औद्योगिक विकास की बहुआयामी संभावनाओं को बताने और निवेश आमंत्रित करने का माध्यम बने हैं। आगे भी यह क्रम चलता रहेगा। मुख्यमंत्री के इस कथन उद्योगपतियों और निवेशकों ने भी समर्थन किया। अनेक उद्योगपतियों ने मप्र में निवेश की इच्छा जताई है।


    तेलंगाना और मप्र की जोड़ी है हीरा-मोती की तरह

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मैं बाबा महाकाल की नगरी से हूं। मध्य प्रदेश देश का एक मात्र राज्य है, जहां हीरा निकलता है। तेलंगाना में मोती निकलते हैं। इस प्रकार से हमारी जोड़ी हीरा-मोती की तरह है। हैदराबाद के लोग मोती की पहचान कर लेते हैं। उनके लिए आदमी पहचानना तो बहुत आसान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद भविष्य की संभावनाओं को भांप कर आगे बढ़ रहा है। यह शहर आने वाले समय का अनुमान लगाने में सक्षम है।

    हैदराबाद मीट में प्राप्त निवेश एवं रोजगार

    • एजीआइ ग्रीनपैक कंपनी - पैकेजिंग इंजीनियरिंग सेक्टर में 1500 करोड़ रुपये

    • एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया - नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में 29 हजार 500 करोड़ रुपये

    • अनंत टेक्नालाजीज - एयरो स्पेस सेक्टर में एक हजार करोड़

    • आटोमेटस्की साल्यूशंस - आईटी सेक्टर में एक हजार करोड़

    • कोलाबेरी इंक - फार्मा एंड ट्रेडिंग सेक्टर में एक हजार करोड़ रुपये

    • डर्माक्योर फार्मास्युटिकल्स - नवीकरणीय ऊर्जा एवं आईटी सेक्टर में 150 करोड़ रुपये

    • विंडपोनिक्स इंडिया - नवीकरणीय ऊर्जा एवं कृषि सेक्टर में 280 करोड़ रुपये

    • विंटेज काफी एंड बेवरेजेस लिमिटेड - फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 1100 करोड़ रुपये

    • विश्वनाथ प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - अधोसंरचना सेक्टर में 350 करोड़ रुपये

    • वुमेनोवा एग्रो फूड पार्क प्रालि - फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 720 करोड़ रुपये

    राउंड टेबल बैठक के साथ वन-टू-वन चर्चा

    मुख्यमंत्री ने राउंडटेबल बैठक में फार्मा एवं बायोटेक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्हें बताया कि उज्जैन में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क के द्वितीय चरण के लिए शीघ्र ही निवेशक आमंत्रित किए जाएंगे। कृषि, औषधीय पौधों और वन-संपदा के विशाल आधार के साथ प्रदेश जैव-प्रौद्योगिकी आधारित कृषि एवं उत्पादन के लिए मंच तैयार है।

    नीमच में राज्य का पहला बायोटेक पार्क स्थापित होगा

    मुख्यमंत्री ने बताया कि नीमच में राज्य का पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रयास है कि हम फार्मा, बायो-मैन्युफैक्चरिंग, अनुसंधान और स्किल अपग्रेडेशन के क्षेत्र में काम करें। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों और स्टार्ट-अप्स को मप्र की विकास यात्रा में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित किया।

    ग्रीनको ग्रुप करेगा 25 हजार करोड़ का निवेश

    ग्रीनको ग्रुप प्रेसिडेंट महेश कोली ने बताया कि ग्रीनको ने पिछले दस वर्षों में मप्र में 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर तीन हजार मेगावाट क्षमता वाले नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं। आने वाले पांच वर्षों में 25 हजार करोड़ के निवेश की योजना है। वहीं, सुधाकर पाइप्स के अध्यक्ष जयदेव मीला ने कहा कि मप्र में निवेश प्रक्रिया अत्यंत सहज व तीव्र है। उनका उद्यम उज्जैन में स्थापित है।

