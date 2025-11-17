खुशखबरी... छतरपुर, राजगढ़ व बुधनी अगले साल से शुरू होंगे मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी की जल्द होगी भर्ती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी के अलावा राजगढ़ और छतरपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मेडिकल कालेज प्रारंभ करने के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए संचालनालय नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) को आवेदन करने के साथ ही फैकल्टी की भर्ती प्रारंभ करेगा।

इसके साथ ही पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदने की भी प्रक्रिया शुरू होगी। तीनों मेडिकल कालेजों में 150-150 सीटों के मान से एमबीबीएस की 450 सीटें होंगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार नए कालेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। इसमें बीएससी नर्सिंग की सीटें रहेंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी थी स्वीकृति

बता दें कि राजगढ़ और मंडला में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की स्वीकृति केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2018 में दी थी। 60 प्रतिशत राशि केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार मिला रही है। पहले एमओयू फिर निर्माण कार्य प्रारंभ करने में देरी के चलते आज तक दोनों कॉलेज प्रारंभ नहीं हो पाए। नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली भी इन्हीं के साथ स्वीकृत हुए थे, जहां एमबीबीएस में प्रवेश प्रारंभ हो गया है।

55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य

संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. अरुणा कुमार ने बताया कि दो वर्ष के भीतर छह मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी है। इनमें मंडला, उज्जैन और दमोह भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा है। संकल्प पत्र में भी सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में वर्ष 2024-25 में तीन और 2025-26 में दो शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए हैं।