भाजपा के राष्ट्रीय मोर्चों में बढ़ सकता है मध्य प्रदेश का दबदबा, नितिन नवीन की टीम में 8 पद, अब नई कार्यकारिणी पर नजर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा के राष्ट्रीय मोर्चों और प्रकोष्ठों में मध्य प्रदेश के नेताओं की भागीदारी बढ़ सकती है। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में पहले ही मध्य प्रदेश के नेताओं को आठ पद मिले हुए हैं। अब मोर्चों की कार्यकारिणी की बारी है। फिलहाल बंशीलाल गुर्जर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लाल सिंह आर्य को एससी मोर्चा अध्यक्ष से भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि गजेंद्र पटेल को एसटी मोर्चा अध्यक्ष से राष्ट्रीय महामंत्री और झारखंड प्रभारी बनाया गया है।

एससी और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष पद खाली इसी कारण एससी और एसटी मोर्चा के अध्यक्ष पद खाली हुए हैं। विजयादशमी के बाद मोर्चों की कार्यकारिणी की घोषणा संभावित है। प्रदेश संगठन ने मोर्चों के लिए कुछ नेताओं का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। युवा मोर्चा में मध्य प्रदेश से भक्ति शर्मा, वैभव पवार और गजेंद्र तोमर को शामिल किया जा सकता है।