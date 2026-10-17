ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस और भाजपा में टकराव, तन्खा और राकेश सिंह लगा रहे आरोप; सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निगाहें टिकीं

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का मामला एक बार फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों दलों के नेताओं ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं।

आंकड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किए कांग्रेस नेता वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के समर्थन में आवश्यक आंकड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं किए। वहीं, भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाया।