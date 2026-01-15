भोपाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की जोरदार टक्कर, पांच की दर्दनाक मौत... दर्जनभर श्रद्धालु घायल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल के बैरसिया में मकर संक्रांति के अवसर पर एक दर्दनाक सड़क हादसा (Bhopal Road Accident) हुआ। नर्मदापुरम जा रही पिकअप वाहन और स्नान कर लौट रही ट्रैक्टर- ट्रॉली आमने-सामने टकरा गई। हादसे में पिकअप में सवार 40 वर्षीय मुकेश अहिरवार, पिता सुखलाल, मां बबरी बाई और बेटा दीपक सहित कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के सदस्य शामिल थे।

घायलों का अस्पताल में इलाज हादसे में दोनों वाहनों में सवार दर्जनभर लोग घायल हो गए। इनमें पिकअप में सवार नौ लोग और ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार छह लोग शामिल हैं। घायलों में तीन बच्चे भी हैं। घायलों को बैरसिया के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

हादसे का विवरण जानकारी के अनुसार, पिकअप वाहन लल्लू उर्फ करण अहिरवार चला रहा था। मुकेश अहिरवार अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान करने और बेटी की अस्थियां विसर्जित करने जा रहे थे। रात करीब दस बजे नरेला स्थित ठाकुर लाल सिंह स्कूल के पास यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पिकअप दो हिस्सों में टूट गई और ट्रैक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस कार्रवाई और राहत कार्य घटना की सूचना मिलते ही बैरसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। टूटे हुए वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एसडीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया।