MP के 40 हजार शिक्षकों के प्रमोशन पर अपडेट... सत्र के अंत में होगी पदोन्नति, TET की अनिवार्यता

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 40 हजार शिक्षकों की पदोन्नति की जानी है, जिसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य है। सरकारी स्कूलों के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए इस पात्रता परीक्षा का आयोजन दिसंबर के दूसरे सप्ताह में तय किया गया है, लेकिन इसके लिए केवल 34 हजार शिक्षकों ने ही आवेदन किया है। इनमें से मात्र चार हजार शिक्षक ही सरकारी स्कूलों के हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने दिसंबर में होने वाली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है।

अधिक से अधिक शिक्षकों को मिलेगा पात्रता का मौका प्रथम चरण में आवेदकों की कम संख्या को देखते हुए, विभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी में टीईटी का दूसरा चरण आयोजित करने की तैयारी की है। लोक शिक्षण विभाग (डीपीआई) के आयुक्त अभिषेक सिंह का कहना है कि पहले चरण की परीक्षा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में होगी और इसके तुरंत बाद जनवरी में दूसरा चरण कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक पात्र बन सकें।