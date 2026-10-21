एमपी में 20 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती... खुलेंगे 200 नए सांदीपनि स्कूल, CM मोहन यादव का एलान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के स्कूली शिक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। भोपाल स्थित रवींद्र भवन में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा की कि स्कूल शिक्षा विभाग में जल्द ही 20 हजार नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

इसके साथ ही प्रदेश भर में 200 नए सांदीपनि विद्यालय खोले जाएंगे और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए 200 नए स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इसी कार्यक्रम के मंच से मुख्यमंत्री ने दिवंगत विभागीय कर्मचारियों के परिजनों को राहत देते हुए करीब 950 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश पत्र भी सौंपे। इनमें 661 सहायक ग्रेड-3, 31 प्राथमिक शिक्षक और 262 चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) कर्मचारी शामिल हैं।

जल्द तय होगी 20 हजार भर्तियों की रूपरेखा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अब तक विभिन्न विभागों में 85 हजार से अधिक नियुक्तियां दे चुकी है। इसी कड़ी में अब स्कूल शिक्षा विभाग में भी 20 हजार रिक्त पदों को भरा जाएगा। हालांकि, इन भर्तियों के लिए परीक्षा एजेंसी, पदों का वर्गवार विवरण और समय-सारणी जल्द ही विभाग द्वारा अलग से जारी की जाएगी। शिक्षा बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में जहां राज्य का शिक्षा बजट महज 400 करोड़ रुपये हुआ करता था, वह आज बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुँच चुका है, जो राज्य सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।