इंदौर में झगड़ा कर दूसरे के साथ गरबा खेलने गई प्रेमिका, प्रेमी ने कर ली आत्महत्या, स्वजन ने सड़क पर शव रख किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : 23 वर्षीय चिराग सेन की मौत को लेकर बाणगंगा में हंगामा हो गया। स्वजन और चिराग के दोस्तों ने चौराहे पर शव रख दिया और युवती पर एफआईआर की मांग की। करीब 200 लोगों ने आधे घंटे तक खूब हंगामा किया। उनके हाथों में चिराग के पोस्टर भी थे।

भजन मंडली में काम करता था टीआई सियारामसिंह गुर्जर के मुताबिक वृंदावन कालोनी निवासी चिराग उर्फ लाला भजन मंडली में काम करता था और भाजपा नेताओं से जुड़ा हुआ था। बाणगंगा में रहने वाली निशा से उसका चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीच में दोनों में विवाद भी होता रहता था।