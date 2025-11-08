MPPSC Result 2023: इंतजार खत्म... MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, अजीत मिश्रा बने टॉपर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आखिरकार राज्य सेवा परीक्षा 2023 का बहुप्रतीक्षित फाइनल परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 229 पदों पर भर्ती की जानी थी। इस परीक्षा में अजीत मिश्रा ने प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें कुल 1575 में से 966 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर भुवनेश चौहान (941.75 अंक) और तीसरे स्थान पर यशपाल स्वर्णकार (909.25 अंक) रहे।

कुल 19 पदों में से केवल 6 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर 13 पदों पर चयन पाया। खास बात यह रही कि टॉप 10 में 3 महिलाएं शामिल रहीं, जबकि टॉप 5 में सभी पुरुष उम्मीदवार रहे।

इंटरव्यू और परीक्षा प्रक्रिया

एमपीपीएससी के इंटरव्यू 7 जुलाई से 7 अगस्त 2025 के बीच आयोजित किए गए थे। परीक्षा का प्रारंभिक चरण दिसंबर 2023 में और मुख्य परीक्षा 11 से 16 मार्च 2024 के बीच हुई थी। हालांकि, दो प्रश्नों को लेकर विवाद होने के कारण परिणाम में देरी हुई। इसके बाद उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय आया, लेकिन आयोग ने मई 2024 में रिट अपील दायर कर स्टे ले लिया था। अंततः जबलपुर हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में अंतिम सुनवाई के बाद 7 नवंबर को निर्णय सुनाया, जिसके बाद आयोग ने 8 नवंबर की रात 7:30 बजे फाइनल रिजल्ट जारी किया।

टॉपर्स की सूची

रैंक - नाम - कुल अंक

1. अजीत मिश्रा (EWS)- 966

2. भुवनेश चौहान- 941.75

3. यशपाल स्वर्णकार- 909.25

4. अभिषेक जैन- 889.25

5. अनुराग गुर्जर- 888.25

6. प्रिया अग्रवाल - 885

7. अर्पिता राय- 869.50

8. सूरज सिंह- 862.50

9. कल्पेश सिंह- 862

10. अदिति जैन- 861.75