MP में सूखे का साया, 11 जिले सूखे की कगार पर; आलीराजपुर में 52% कम बारिश, पांढुर्णा में किसानों ने रोका CM का काफिला

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कम बारिश के कारण प्रदेश के 11 जिले सूखे की कगार पर पहुंच गए हैं, जिनमें मालवा के प्रमुख शहर इंदौर और उज्जैन भी शामिल हैं। सबसे खराब हालात आलीराजपुर के हैं, जहां सामान्य से 52 फीसदी कम पानी बरसा है। जल संकट के चलते न केवल खरीफ की फसलें बर्बाद हो रही हैं, बल्कि आगामी रबी सीजन की सिंचाई और पेयजल व्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है।