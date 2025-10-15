Cough Syrup Case: कफ सीरप कांड में बड़ी कार्रवाई, श्रीसन फार्मा का केमिकल एनालिस्ट तमिलनाडु से गिरफ्तार
विषाक्त कफ सीरप मामले में मप्र एसआइटी ने तमिल नाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मा के केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी को गिरफ्तार किया है। कच्चा माल और इससे बने सीरप की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी माहेश्वरी की थी।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। विषाक्त कफ सीरप मामले में मप्र एसआइटी ने तमिल नाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मा के केमिकल एनालिस्ट के. माहेश्वरी को गिरफ्तार किया है। कच्चा माल और इससे बने सीरप की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी माहेश्वरी की थी।
न्यायालय में पेश किया जाएगा
अब माहेश्वरी को ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उससे पूछताछ में नए खुलासे हो सकते हैं। वहीं, एसआइटी ने कंपनी के अन्य कर्मचारियों की सूची लेकर उनसे पूछताछ प्रारंभ कर दी है।
इससे पहले कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को गिरफ्तार किया गया था। उसे भी ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाया गया था। यहां दो दिन की पूछताछ के बाद एसआइटी फिर उसे लेकर कांचीपुरम पहुंची, जहां उसकी उपस्थिति में सोमवार को प्लांट का निरीक्षण किया गया। इस प्लांट में कोल्ड्रिफ कफ सीरप सहित अन्य दवाएं तैयार की जा रही थीं।