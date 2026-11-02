'दीपावली से पहले मिले वेतन और बोनस'; मप्र राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ का आज भोपाल में प्रदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शासकीय कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने दीपावली के पर्व से पहले वेतन और नियमानुसार बोनस भुगतान की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मध्यप्रदेश राज्य आउटसोर्स कर्मचारी संघ अपनी इस प्रमुख मांग को लेकर आज यानी 2 नवंबर को शासन-प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगा।

दोपहर 1:30 बजे नर्मदा घाटी प्राधिकरण कार्यालय में प्रदर्शन संघ के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिंह सिसोदिया और भोपाल जिला अध्यक्ष सुखदा नागरकर के नेतृत्व में आउटसोर्स कर्मचारी दोपहर 1:30 बजे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण स्थित कार्यालय पहुंचेंगे। वहां संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा।