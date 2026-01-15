मेरी खबरें
    भोपाल नगरनिगम के ड्राइवर ने दी जान, परिचित युवती ने ब्लैकमेल कर 15 लाख वसूले... परेशान होकर खाया जहर

    राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थुआखेड़ा गांव के निवासी और नगर निगम ड्राइवर सुल्तान खान ने जहर खाकर अपनी जीवनल ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 12:35:12 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 12:46:44 AM (IST)
    भोपाल में नगर निगम ड्राइवर ने दी जान, मृतक की फाइल फोटो

    HighLights

    1. नगर निगम ड्राइवर सुल्तान खान ने सल्फास खाकर आत्महत्या की
    2. परिजनों का आरोप: युवती के चाचा 'नकली टीआई' बनकर धमकाते थे
    3. सुसाइड से पहले आए थे युवती के फोन और धमकी भरे मैसेज

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: कोलार क्षेत्र के थुआखेड़ा गांव में एक युवक की आत्महत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। नगर निगम में कचरा वाहन चलाने वाले 31 वर्षीय सुल्तान खान ने मंगलवार को अपने घर में सल्फास की गोलियां खा लीं। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल और फिर हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    पारिवारिक पृष्ठभूमि और विवाद की शुरुआत

    सुल्तान खान पिछले दस वर्षों से विवाहित थे और उनके दो बच्चे हैं। करीब एक साल पहले पत्नी से तलाक होने के बाद वे अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। इसी दौरान उनकी जान-पहचान नेहा चौरसिया नामक युवती से हुई, जो बाद में विवाद और प्रताड़ना का कारण बनी।


    नकली टीआई' और ब्लैकमेलिंग का खेल

    मृतक के भाई सलमान ने पुलिस और मीडिया को बताया कि नेहा के स्वजन सुल्तान को लगातार परेशान कर रहे थे। आरोप है कि युवती का चाचा स्वयं को 'टीआई' (थाना प्रभारी) बताता था और सुल्तान को जेल भेजने की धमकी देता था। सलमान के अनुसार, सुल्तान ने हाल ही में अपने पिता की मृत्यु के बाद मिली पुश्तैनी जमीन बेची थी। इस जमीन से मिली राशि में से करीब 15 लाख रुपये नेहा और उसके परिजन ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूल चुके थे।

    मौत से पहले आए धमकी भरे मैसेज

    घटना वाले दिन यानी मंगलवार दोपहर को सुल्तान के मोबाइल पर नेहा के कई फोन कॉल आए थे। परिजनों का दावा है कि मोबाइल में कई ऐसे धमकी भरे मैसेज भी मिले हैं, जो सुल्तान को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए भेजे गए थे। इन संदेशों और लगातार बढ़ती रुपयों की मांग से तंग आकर सुल्तान ने मौत को गले लगाना बेहतर समझा।

    पुलिस की कार्रवाई और जांच

    कोलार पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच अधिकारी प्रधान आरक्षक संतोष कुमार के अनुसार, अभी परिजनों के विस्तृत बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। हालांकि पुलिस सभी तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स और लेन-देन के दावों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट या ठोस सबूत मिलने पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

