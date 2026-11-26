नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अचानक सायरन बजा और कुछ ही देर में सिविक सेंटर के जेडीए कार्यालय परिसर में अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया। बाजार में ड्रोन हमले और विस्फोट से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना के बाद राहत एवं बचाव दल सक्रिय हो गए।

कोई घायलों को प्राथमिक उपचार देने में जुटा था तो कोई उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहा था। पुलिस ने मोर्चा संभालकर यातायात और कानून-व्यवस्था नियंत्रित की, वहीं फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुट गई। यह किसी वास्तविक हमले की घटना नहीं, बल्कि गुरुवार शाम छह बजे आयोजित सिविल डिफेंस की हवाई हमले और ब्लैकआउट से बचाव संबंधी मॉक ड्रिल का दृश्य था।