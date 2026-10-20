एमपी में TET परीक्षा पर बड़ा अपडेट... डेढ़ लाख में से केवल 34 हजार शिक्षक देंगे परीक्षा, जानें क्या हैं नए नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। करीब डेढ़ लाख शिक्षकों में से केवल 34,200 ने ही परीक्षा के लिए आवेदन किया है। इनमें लगभग 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं।

आवेदन की अंतिम तारीख तीन बार बढ़ाए जाने के बावजूद शिक्षकों की भागीदारी उम्मीद से काफी कम रही। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) को कर्मचारी चयन मंडल से आवेदकों की सूची मिलने के बाद जिला और संभागवार आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। परीक्षा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होने की संभावना है।

शहरी और ग्रामीण शिक्षकों की अलग-अलग बनेगी सूची माशिमं आवेदकों की सूची मिलने के बाद शिक्षकों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत करेगा। इसमें यह देखा जाएगा कि किस जिले और संभाग से कितने शिक्षकों ने आवेदन किया है और उनमें कितने शहरी क्षेत्रों में पदस्थ हैं और कितने ग्रामीण इलाकों में कार्यरत हैं। इसी जानकारी के आधार पर परीक्षा केंद्रों की संख्या और उनके स्थान तय करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। दशहरा के बाद परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। सरकारी और निजी शिक्षकों के आवेदनों की संख्या कम स्कूल शिक्षा विभाग ने सितंबर में आवेदन प्रक्रिया शुरू कराई थी। अंतिम तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, लेकिन तीन बार समय बढ़ाने के बाद भी आवेदनों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। संभावित पात्र शिक्षकों की तुलना में आवेदन कम आने से विभागीय स्तर पर स्थिति का आकलन किया जा रहा है। कई स्थानों पर शिक्षक परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। वहीं, पात्र शिक्षकों की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं होने से आवेदन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में भी परेशानी हो रही है।