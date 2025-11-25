MP Top News: शिक्षकों को 10 दिन की अधिक छुट्टी, शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपये, बारात में हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित में जल्द ही तीन बड़े कदम उठाने जा रही है। साढ़े चार लाख से अधिक शिक्षकों को वर्ष में दस दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। वहीं, सेवानिवृत्ति के बाद शत-प्रतिशत अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए दो बच्चों की शर्त भी हटाई जा रही है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान पुलिस-नक्सल मुठभेड़ में 19 नवम्बर 2025 को वीरगति को प्राप्त हुए निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) आशीष शर्मा, हॉक फोर्स बालाघाट के परिजन को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई है। (पूरी खबर यहां पढ़ें)
लखमाखेड़ी गांव में दलित परिवार की बेटी की बिंदोली सोमवार रात उस समय विवाद का कारण बन गई, जब बिंदोली राजपूत समाज के कुछ घरों के सामने पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने इसे रोक दिया। उन्होंने बिंदोली के आगे खड़े होकर कहा कि तुम्हारी बिंदोली गांव में नहीं निकलेगी। (पूरी खबर यहां पढ़ें)