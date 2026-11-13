प्राचीन मूर्तियों की चोरी में एमपी 'टॉप' पर, 66 साल में 142 दुर्लभ कलाकृतियां चोरी, अधिकतर अब तक लापता

शशिकांत तिवारी, नईदुनिया, भोपाल। देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षित स्मारकों से प्राचीन मूर्तियां, शिल्प, शिलालेख, धातु की कलाकृतियां और स्थापत्य के ऐतिहासिक हिस्सों की चोरी के मामलों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। वर्ष 1960 से अब तक चोरी हुए 488 पुरावशेषों में 142 यानी 29.1 प्रतिशत मध्य प्रदेश के हैं। जबकि राजस्थान में 91 और उत्तर प्रदेश में 86 पुरावशेष चोरी हुए हैं। यह जानकारी एएसआई की एक रिपोर्ट में सामने आई है। चोरी गई अधिकतर धरोहरें अब तक बरामद नहीं हो सकी हैं।

संरक्षित स्मारकों से अब तक 142 पुरावशेष चोरी प्रदेश के गुना, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, विदिशा, रायसेन, कटनी, खंडवा, सतना, दमोह और बड़वानी जिलों के मंदिरों से शिवलिंग, विष्णु और गणेश प्रतिमाएं, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, यक्ष प्रतिमाएं और मंदिरों के स्थापत्य हिस्से भी चोरी किए जा चुके हैं।