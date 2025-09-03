मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Tourist Festival: गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 12 सितंबर से, पांच अक्टूबर से शुरू होगी कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट

    मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड गांधीसागर और कूनो में वन विहार महोत्सव आयोजित कर रहा है। इन आयोजनों में पर्यटकों को साहसिक गतिविधियों और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। स्थानीय समुदायों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि ये आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:14:28 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 09:21:54 AM (IST)
    MP Tourist Festival: गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट 12 सितंबर से, पांच अक्टूबर से शुरू होगी कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट
    मध्य प्रदेश में चीते होंगे पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण।

    HighLights

    1. गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट में चंबल नदी पर बने डैम के बैकवाटर क्षेत्र में 50 टेंट सिटी।
    2. कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट में जंगल सफारी और चीता इंटरप्रिटेशन सेंटर मुख्य आकर्षण होंगे।
    3. ये आयोजन स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और पर्यटन को बढ़ावा देंगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईको-टूरिज्म व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड दो महोत्सव आयोजित कर रहा है। गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चौथा संस्करण 12 सितंबर से मंदसौर जिले के गांधीसागर डैम पर और कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट का दूसरा संस्करण पांच अक्टूबर से श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में होगा।

    मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सभागार में पत्रकार वार्ता में कहा कि ये आयोजन केवल पर्यटन नहीं, बल्कि प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने का प्रयास हैं। इनसे स्थानीय समुदायों को रोजगार भी मिलेगा।

    अपर मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि गांधीसागर और कूनो अनुभव-आधारित पर्यटन के उदाहरण हैं, जहां ग्लेम्पिंग, पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्की, हाट एयर बैलूनिंग, जंगल सफारी, नाइट वाक और स्टार गेजिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करेंगी।

    naidunia_image

    उन्होंने कहा कि दोनों जगह फेस्टिवल 90 दिनों तक चलेंगे, लेकिन टेंट सिटी आल टाइम है। इन आयोजनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पर्यटन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सतत विकास को प्राथमिकता दी जाए।

    गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट

    चंबल नदी पर बने डैम के बैकवाटर क्षेत्र में 50 टेंट सिटी, जल-थल-वायु रोमांचक गतिविधियां, बोट सफारी, बोट स्पा, बटरफ्लाई गार्डन व राक गार्डन में स्टोरी टेलिंग मुख्य आकर्षण हैं।

    कूनो फॉरेस्ट रिट्रीट

    चीतों की वापसी के बाद कूनो अब वेलनेस व इको-टूरिज्म का केंद्र बन रहा है। यहां 25 टेंट सिटी, जंगल सफारी, योग-ध्यान सत्र, विलेज टूर, हाट एयर बैलूनिंग, स्टार गेजिंग और नया चीता इंटरप्रिटेशन सेंटर पर्यटकों को विशेष अनुभव देंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.