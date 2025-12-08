भोपाल में चाइनीज मांझे से बढ़ा हादसों का खतरा, MP ट्रांसमिशन लाइनें और लोगों की जान जोखिम में

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य-प्रदेश की राजधानी में चाइनीज मांझे का बढ़ता उपयोग अब ट्रांसमिशन लाइनों के लिए गंभीर खतरे के रूप में सामने आया है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने चेतावनी जारी की है कि ट्रांसमिशन लाइनों के पास चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना दुर्घटनाओं की आशंका को कई गुना बढ़ा देता है। इसी खतरे को देखते हुए एमपी ट्रांसको ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर चाइनीज़ मांझे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने तथा ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास स्थित क्षेत्रों को संवेदनशील और खतरनाक जोन घोषित करने की मांग की है।

कंपनी ने बताया कि पिछले वर्ष भी एमपी ट्रांसको के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत चाइनीज़ मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। प्रशासन ने इस कदम को जन सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया था। लेकिन इसके बावजूद शहर में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे के उपयोग की घटनाएं जारी रहीं, जिनसे न केवल विद्युत आपूर्ति बाधित हुई बल्कि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए।