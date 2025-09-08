MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिवम वर्मा होंगे इंदौर कलेक्टर, आशीष सिंह होंगे उज्जैन कमिश्नर, दीपक कुमार सक्सेना होंगे जनसंपर्क आयुक्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लंबे इंतजार के बाद सोमवार देर रात सरकार ने 14 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। संभावनाओं के अनुरूप ही जनसंपर्क आयुक्त सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर कमिश्नर बनाया गया है। यहां के कलेक्टर आशीष सिंह अब उज्जैन के कमिश्नर होंगे। उनके स्थान पर इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को कलेक्टर बनाकर विश्वास जताया गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना अब जनसंपर्क आयुक्त होंगे। माध्यम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त दायित्व भी संभालेंगे।

उधर, जबलपुर जिले में कई नवाचार करने वाले कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताते हुए जनसंपर्क का दायित्व सौंपा है। उनके स्थान पर आगर मालवा के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को जबलपुर भेजा गया है।

IAS in MP: कैलाश बुंदेला, रोहन सक्सेना सहित मप्र के 16 राप्रसे अधिकारी आईएएस संवर्ग में नियुक्त

अभिषेक सिंह होंगे सचिव गृह

उधर, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह को गृह विभाग को सचिव बनाया गया है। कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव अब इंदौर नगर निगम आयुक्त के साथ अपर प्रबंध संचालक मेट्रो रेल होंगे। बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर को उप सचिव तो मुख्य सचिव कार्यालय में पदस्थ उप सचिव आशीष पाठक को कटनी, उज्जैन जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयति सिंह को कलेक्टर बड़वानी, जबलपुर नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को कलेक्टर आगर मालवा, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास डा.परिक्षित संजयराव झाड़े को मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण और मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण रामप्रकाश अहिरवार को आयुक्त नगर निगम जबलपुर बनाया है।

इन अधिकारियों का किया गया तबादला

* दीपक सक्सेना जबलपुर कलेक्टर बने अपर सचिव, सह आयुक्त मध्य प्रदेश जनसंपर्क का भी प्रभार

* राघवेंद्र सिंह होंगे जबलपुर के नए कलेक्टर

* प्रीति यादव जबलपुर निगमायुक्त से बनी कलेक्टर अगर मालवा

* राम अहीरवार को कमिश्नर जबलपुर नगर निगम बनाया गया

* आशीष सिंह अब उज्जैन कमिश्नर होंगे

* शिवम् वर्मा कलेक्टर इंदौर बनाया

* दिलीप यादव बने कमिश्नर नगर निगम इंदौर

* जयती सिंह बनी कलेक्टर बड़वानी