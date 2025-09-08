MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, शिवम वर्मा होंगे इंदौर कलेक्टर, आशीष सिंह होंगे उज्जैन कमिश्नर, दीपक कुमार सक्सेना होंगे जनसंपर्क आयुक्त

मेरी खबरें
    राज्‍य शासन ने सोमवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इंदौर कलेक्‍टर आशीष सिंह अब उज्‍जैन कमिश्‍नर होंगे। शिवम वर्मा इंदौर कलेक्टर होंगे। दिलीप यादव इंदौर नगर निगम कमिश्नर होंगे। सुदाम खाड़े इंदौर संभाग आयुक्त होंगे। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है।

    By Dhananajay Pratap Singh
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 10:54:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 11:22:26 PM (IST)
    1. सोमवार रात राज्‍य सरकार ने पांच कलेक्टर सहित 14 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिये।
    2. प्रीति यादव आगर मालवा की कलेक्‍टर बनाई गईं है। राघवेंद्र सिंह होंगे जबलपुर के नए कलेक्टर।
    3. राम अहिरवार जबलपुर निगम कमिश्‍नर बने। सुदाम खाडे इंदौर कमिश्नर, शिवम वर्मा कलेक्टर।

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लंबे इंतजार के बाद सोमवार देर रात सरकार ने 14 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। संभावनाओं के अनुरूप ही जनसंपर्क आयुक्त सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को इंदौर कमिश्नर बनाया गया है। यहां के कलेक्टर आशीष सिंह अब उज्जैन के कमिश्नर होंगे। उनके स्थान पर इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को कलेक्टर बनाकर विश्वास जताया गया है। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना अब जनसंपर्क आयुक्त होंगे। माध्यम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त दायित्व भी संभालेंगे।

    • प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के कार्यकाल में सेवावृद्धि के पहले से कमिश्नर और कलेक्टरों के तबादलों को लेकर तैयारी चल रही थी लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया था। साेमवार को इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद सूची को अंतिम रूप दे दिया गया।

  • सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह को मेला अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार देकर संकेत दे दिए थे कि उनकी आगामी भूमिका कमिश्नर के रूप में होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त पदस्थ किया है।

  • वहीं, सियासी और आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंदौर संभाग का दायित्व सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क सुदाम पंढरीनाथ खाड़े को दिया है। वहीं, अब तक इंदौर के संभागायुक्त रहे दीपक सिंह को मध्य प्रदेख राज्य निर्वाचन आयोग को सचिव बनाया है।

  • उधर, जबलपुर जिले में कई नवाचार करने वाले कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताते हुए जनसंपर्क का दायित्व सौंपा है। उनके स्थान पर आगर मालवा के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को जबलपुर भेजा गया है।

    अभिषेक सिंह होंगे सचिव गृह

    उधर, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह को गृह विभाग को सचिव बनाया गया है। कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव अब इंदौर नगर निगम आयुक्त के साथ अपर प्रबंध संचालक मेट्रो रेल होंगे। बड़वानी कलेक्टर गुंचा सनोबर को उप सचिव तो मुख्य सचिव कार्यालय में पदस्थ उप सचिव आशीष पाठक को कटनी, उज्जैन जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयति सिंह को कलेक्टर बड़वानी, जबलपुर नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव को कलेक्टर आगर मालवा, अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास डा.परिक्षित संजयराव झाड़े को मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण और मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण रामप्रकाश अहिरवार को आयुक्त नगर निगम जबलपुर बनाया है।

    इन अधिकारियों का किया गया तबादला

    * दीपक सक्सेना जबलपुर कलेक्टर बने अपर सचिव, सह आयुक्त मध्य प्रदेश जनसंपर्क का भी प्रभार

    * राघवेंद्र सिंह होंगे जबलपुर के नए कलेक्टर

    * प्रीति यादव जबलपुर निगमायुक्त से बनी कलेक्टर अगर मालवा

    * राम अहीरवार को कमिश्नर जबलपुर नगर निगम बनाया गया

    * आशीष सिंह अब उज्जैन कमिश्नर होंगे

    * शिवम् वर्मा कलेक्टर इंदौर बनाया

    * दिलीप यादव बने कमिश्नर नगर निगम इंदौर

    * जयती सिंह बनी कलेक्टर बड़वानी

