मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट पर 'महासंग्राम': नाम जुड़वाने की मची होड़, कांग्रेस की हर बूथ पर पैनी नजर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होने से छूट गया या फिर एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के हो गए, वे नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें जो नाम जुड़ेंगे, उन पर कांग्रेस की नजर रहेगी।

प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिला और विधानसभा समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे बूथ लेवल एजेंटों को सक्रिय करें ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि किसी अपात्र का नाम सूची में शामिल न हो। साथ ही जिनके नाम अपात्र बताकर एसआइआर के दौरान सूची से हटा दिए गए थे, यदि उनके नाम जोड़े जाते हैं तो उसकी अलग से सूची तैयार करवाई जाए।