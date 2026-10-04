ऐतिहासिक भोजशाला के मामले में 29 अक्टूबर की सुनवाई से पहले दोनों पक्षों की तैयारी तेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, धार : भोजशाला प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई से पहले दोनों पक्ष अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अक्टूबर में पर्वों का दौर है। ऐसे में दोनों पक्षों की कोशिश है कि सुनवाई के पहले न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और दस्तावेजों की कमी अथवा अन्य किसी व्यवहारिक कठिनाई के कारण सुनवाई के दौरान कोई असहजकारी स्थिति निर्मित न हो। इसी को देखते हुए दोनों पक्षों की ओर से नियुक्त नोडल अधिवक्ता आवश्यक जानकारी और दस्तावेज जुटाने के साथ जवाब तैयार कराने की प्रक्रिया में लगे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार न्यायालय की सहायता के लिए फुजैल अहमद अय्यूबी और आदित्य शर्मा को अपीलकर्ता और प्रतिवादी की ओर से नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। दोनों नोडल अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी आवश्यक दस्तावेजों का संकलन कर उन्हें एक-दूसरे के साथ साझा करने की भी है। इसी प्रक्रिया के तहत मामले से संबंधित पूर्व आदेशों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों के तर्कों से जुड़ी आवश्यक जानकारी को व्यवस्थित किया जा रहा है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि 29 अक्टूबर की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उनका पक्ष पूरी तैयारी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ रखा जा सके।