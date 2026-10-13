एमपी में मौसम का यू-टर्न! ग्वालियर-जबलपुर समेत 19 जिलों में होगी बारिश, इस दिन तक रहेगा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों आंख-मिचौनी खेल रहा है। मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा, लेकिन दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव हुए। प्रदेश के चार बड़े शहरों के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी भोपाल में दिन के तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और पारा 35 से लुढ़ककर 33.4 डिग्री पर आ गया, वहीं रात के पारे में 2.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम तापमान 18.2 से बढ़कर 20.4 डिग्री दर्ज किया गया।

इंदौर में भी दिन का पारा 0.7 डिग्री गिरकर 34.8 डिग्री रहा, जबकि रात में 0.2 डिग्री की मामूली नरमी रही। ग्वालियर में दिन का तापमान 1.1 डिग्री चढ़ा, लेकिन रात में 0.4 डिग्री कम हुआ। जबलपुर में दिन और रात दोनों में 0.7-0.7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।