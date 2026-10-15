MP Weather: भोपाल-ग्वालियर समेत 14 जिलों में होगी बारिश... अगले चार दिन उत्तरी और पूर्वी इलाकों में अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा, हालांकि ग्वालियर और सतना में दिनभर काले बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय नए मौसमी तंत्र के कारण आज से प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में वर्षा की गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं।

पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बन रहा बारिश का सिस्टम मौसम विज्ञानी प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि दक्षिण हरियाणा के ऊपर हवा का चक्रवातीय घेरा सक्रिय है। इसके साथ ही उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए अरब सागर तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है।