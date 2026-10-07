MP Weather Forecast: रीवा-सतना समेत इन 18 जिलों में होगी बारिश, पूर्वी एमपी में अगले दो दिन वर्षा के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट आई है और सुबह-शाम सिहरन का अहसास भी होने लगा है। भोपाल और इंदौर सहित कई शहरों की रातें सर्द रहीं। बुधवार को इंदौर में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है।
भोपाल में यह सामान्य से 2.0 डिग्री कम 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं खंडवा और खरगोन में पारा 19.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। रायसेन में 19.5 डिग्री और सिवनी में 21.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से क्रमशः 1.0 डिग्री और 2.7 डिग्री कम रहा।
दिन और रात के तापमान में अंतर की बात करें तो इंदौर में यह फासला 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि भोपाल में यह अंतर 17.5 डिग्री, जबलपुर में 12.8 डिग्री और ग्वालियर में 11.8 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाएं प्रदेश में गुलाबी ठंड का दायरा बढ़ा रही हैं। इसके साथ दो मौसमी सिस्टम भी सक्रिय हैं।
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दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक बना चक्रवात और दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैली ट्रफ लाइन पूर्वी हिस्से को प्रभावित कर रही है। इसके प्रभाव से बुधवार को सीधी, सिवनी, अनूपपुर, सिंगरौली और छिंदवाड़ा में हल्की से मध्यम वर्षा हुई।
गुरुवार को रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल और बालाघाट सहित पूर्वी जिलों में हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है।