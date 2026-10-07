MP Weather Forecast: रीवा-सतना समेत इन 18 जिलों में होगी बारिश, पूर्वी एमपी में अगले दो दिन वर्षा के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट आई है और सुबह-शाम सिहरन का अहसास भी होने लगा है। भोपाल और इंदौर सहित कई शहरों की रातें सर्द रहीं। बुधवार को इंदौर में न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है।

भोपाल-इंदौर में खिली धूप भोपाल में यह सामान्य से 2.0 डिग्री कम 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं खंडवा और खरगोन में पारा 19.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.5 डिग्री कम है। रायसेन में 19.5 डिग्री और सिवनी में 21.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से क्रमशः 1.0 डिग्री और 2.7 डिग्री कम रहा।