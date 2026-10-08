एमपी के रीवा-सीधी समेत कई जिलों में बारिश, भोपाल में भी छाएंगे बादल! 15 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड धीरे-धीरे अपने पैर पसारने लगी है। गुरुवार को राजधानी भोपाल 18.0 डिग्री और इंदौर 17.7 डिग्री सहित कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जबकि नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में अधिकतम तापमान गिरकर 29.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 अक्टूबर से प्रदेश में ठंड और जोर पकड़ेगी। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है। इस वेदर सिस्टम के असर से गुरुवार को रीवा में 1.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

यूपी के मौसमी सिस्टम का असर: 15 अक्टूबर के बाद बढ़ेगी ठंड

मौसम विज्ञानी प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि यूपी में बने सिस्टम की वजह से सीधी और सिंगरौली में दो-तीन दिन हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं शुक्रवार को भोपाल में बादल छा सकते हैं, लेकिन वर्षा नहीं होगी। चार-पांच दिन बाद अधिकतम तापमान में भी गिरावट शुरू हो जाएगी। 12 अक्टूबर तक न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहेगा, जिसके बाद इसमें दो से तीन डिग्री की गिरावट होगी।

हालांकि, अभी हवा का रुख पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाया है। फिलहाल प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। जैसे ही यह मौसमी सिस्टम आगे निकलेगा, प्रदेश में सीधे उत्तर भारत से सर्द हवाओं की दस्तक शुरू हो जाएगी। उत्तरी हवाओं के आने से 15 अक्टूबर के बाद रातें और अधिक सर्द होने लगेंगी।