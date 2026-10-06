एमपी में बदला मौसम का मिजाज... जबलपुर-रीवा समेत इन जिलों में बारिश के आसार, भोपाल-इंदौर का बढ़ा पारा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मानूसन की विदाई के बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में काफी अंतर देखा जा रहा है। दोपहर में जहां तेज धूप और गर्मी पसीने छुड़ा रही है, वहीं देर रात और अलसुबह ठंडक होने लगी है।

सोमवार को प्रदेश के शहरों में दिन और रात के तापमान में औसतन करीब 13.7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रिकार्ड हुआ। मौसम विज्ञानी वहीद खान ने बताया कि मालवा-निमाड़ क्षेत्र में पारे में अधिक उतार-चढ़ाव देखा गया। इंदौर में दिन का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रात का पारा लुढ़ककर 17.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।