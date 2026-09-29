MP Weather Forecast: एमपी के इन जिलों में फिर शुरू होगी बारिश, 2 अक्टूबर तक बौछारों का अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में मंगलवार को मौसम शुष्क रहा और कहीं भी वर्षा नहीं हुई। आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने के कारण दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में दिनभर तीखी धूप ने लोगों को उमस और गर्मी का अहसास कराया।

राज्य के 20 जिलों में तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया, जबकि 11 जिलों में पारा सामान्य से नीचे रहा। धार में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा रहा।

रात के तापमान में उछाल: उमरिया और टीकमगढ़ में बढ़ा न्यूनतम पारा

वहीं रात के तापमान में भी उछाल आया है। उमरिया में न्यूनतम पारा 21.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक और टीकमगढ़ में 23.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर तक वर्षा की संभावना

मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया भले ही अभी आसमान साफ है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है और उत्तर हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। साथ ही दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा पंजाब, यूपी, राजस्थान और गुजरात से गुजर रही है। इन मौसमी प्रणालियों के असर से पूर्वी इलाकों में एक और दो अक्टूबर को हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।