भोपाल में 'पुष्पा' स्टाइल में चंदन की तस्करी! स्वर्ण जयंती पार्क में कट रहे पेड़, कलियासोत नदी के रास्ते हो रही सप्लाई

प्रवीण दीक्षित, नईदुनिया, भोपाल। बहुचर्चित फिल्म पुष्पा में जिस तरह नदी के रास्ते से चंदन की तस्करी करते दिखाया गया है, उसी की तर्ज पर एक मामला राजधानी के मध्य व्यस्ततम क्षेत्र में घटित हो रहा है। जिसकी भनक तक जिम्मेदारों को नहीं है। अब सवाल एक ही है कि आखिर चंदन चोर गिरोह में पुष्पा की भूमिका में गिरोह का कौन सा सदस्य है?

100 एकड़ में फैला स्वर्ण जयंती पार्क: सुरक्षा के बीच घने जंगल जैसा माहौल बावड़ियाकला से कोलार रोड के सर्वधर्म ब्रिज तक करीब 100 एकड़ क्षेत्र में स्वर्ण जयंती पार्क फैला हुआ है। पार्क के एक ओर कलियासोत नदी का किनारा तो है जबकि तीन तरफ मुख्य सड़कें हैं। हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह पार्क शहर के बीचोंबीच घने जंगल का एहसास कराता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम यहां घूमने आते हैं।