MP Weather News: एमपी में बारिश का अलर्ट... बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र, कल से इन जिलों में संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में बारिश का एक और दौर कल से शुरू होने वाला है। अभी ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ बने ऊपरी हवा के चक्रवात की वजह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। यह सिस्टम अगले 48 घंटों में कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा, जिसके बाद पूरा प्रदेश एक बार फिर जोरदार बारिश में भीगेगा। मौसम विज्ञानी के अनुसार, सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में कहीं तेज, तो कहीं हल्की बारिश हुई।

मंगलवार को कैसा रहेगा मौसम? पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। प्रदेश में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक सबसे अधिक बारिश राजधानी भोपाल में (सात मिमी) दर्ज हुई। इसके अलावा इंदौर और श्योपुर में चार मिमी, रतलाम में तीन, पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में दो-दो मिमी बारिश हुई। मंगलवार को ऐसा ही मौसम रहेगा। इसके अगले 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है।