MP Weather: एमपी में अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट, रीवा-सतना समेत 15 जिलों में बरसेंगे बादल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रविवार को प्रदेश भर में दिन के पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह और शाम के समय ठंडक का अहसास बढ़ गया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी और उमरिया में अधिकतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा। वहीं खरगोन में दिन का तापमान सर्वाधिक 30.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और बूंदाबांदी राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार की सुबह विदिशा और टीकमगढ़ में घना कोहरा छाया। विदिशा में दृश्यता घटकर महज 50 मीटर रह गई। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और बूंदाबांदी हुई । छतरपुर के खजुराहो में सर्वाधिक 5.0 मिलीमीटर, सीधी में 3.4 मिलीमीटर, राजगढ़ व टीकमगढ़ में 3.0-3.0 मिलीमीटर वर्षा हुई।