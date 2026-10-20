MP Weather: भोपाल-इंदौर समेत 26 जिलों में बारिश का अलर्ट, अन्य जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मानसून की विदाई के बाद भी प्रदेश में स्थानीय मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से बारिश का दौर जारी है। दशहरा पर मंगलवार शाम तक इंदौर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर, सागर और हरदा जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बरसात दर्ज हुई है।

वहीं, बुधवार को भोपाल सहित पश्चिम और मध्यक्षेत्र के 26 जिलों में कहीं-कहीं बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने झंझावात और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। सीहोर में सबसे अधिक सात मिलीमीटर बारिश दर्ज मौसम विज्ञान विभाग ने रतलाम के आलोट और सीहोर में सबसे अधिक सात मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। वहीं इंदौर 6.7, गोगावां छह, रतलाम के ताल में पांच, देवास के कन्नौद में चार, सागर के गढ़ाकोटा में 3.4, बीना में तीन, शाहगढ़ में एक मिलीमीटर और सागर में उससे भी कम बरसात दर्ज हुई है। दोपहर बाद हरदा में भी 30 मिनट तक तेज बरसात हुई। वहीं खंडवा में भी अच्छी बारिश दर्ज हुई।