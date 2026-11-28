नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नवंबर के आखिरी दिनों में प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगा है। पूर्वी मध्य प्रदेश में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। कटनी जिले के करौंदी में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। वहीं दमोह में पारा छह डिग्री पर पहुंचा और शीतलहर का असर भी रहा। शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 6.2 और अनूपपुर के अमरकंटक में 7.3 डिग्री दर्ज किया गया। इसके उलट, नर्मदापुरम में रात का तापमान 16 डिग्री रहा।

दो दिसंबर से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम विभाग के अनुसार, दो दिसंबर की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इससे दिन के तापमान में भी गिरावट के आसार हैं। हालांकि, शनिवार को दिन के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आई। नर्मदापुरम 30.8 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा।

गुना में 30.5, धार में 30.2 और इंदौर में 30.1 डिग्री तापमान रहा। भोपाल में शनिवार को न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां तीन दिन की शीतलहर के बाद हालात सामान्य हुए हैं, हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम है। स्वास्थ्य विभाग ने शीतलहर के दौरान सावधान रहने को कहा है। शीतलहर से बचाव के उपाय पर्याप्त गर्म कपड़े पहनें। एक मोटे कपड़े के बजाय कई परतों में गर्म कपड़े पहनना अधिक प्रभावी है। सिर, गर्दन, कान, हाथ और पैर ढककर रखें तथा टोपी, मफलर, दस्ताने और गर्म जूतों का उपयोग करें। अत्यधिक ठंड और ठंडी हवाओं से बचें। अनावश्यक यात्रा न करें और घर से बाहर निकलने से परहेज करें।