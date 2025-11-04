MP Weather Update: मध्य प्रदेश में 24 घंटे भारी, इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश, IMD ने जारी किया Alert

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार को कहीं-कहीं बादल छाए रहे, वहीं कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा भी हुई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पांच से आठ नवंबर के बीच प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा। नौ नवंबर से एक बार फिर बादल छाने लगेंगे। इसके असर से कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है।

मंगलवार को मौसम का मिजाज मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर पूर्वी अरब सागर और सौराष्ट्र पर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ी है। इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। कहीं पर धूप निकल रही है तो कहीं पर बादल छाए हुए हैं। मंगलवार को भी प्रदेश के मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। इस दौरान इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। भोपाल संभाग में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी के आसार हैं तो रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना है।