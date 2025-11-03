MP के महू में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, दो की मौत, कई घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, महू। महू तहसील के सिमरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत सोमवार देर रात एक हादसा हो गया। भेरूघाट क्षेत्र में यात्रियों से भरी हुई बस पलट कर खाई में गिर गई। गनीमत रही कि पेड़ों के कारण वह ज्यादा नीचे नहीं गई। वाहन के गिरने की आवाज सुनते ही पास के ढाबे व अन्य लोग मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद यात्रियों को निकालने का कार्य शुरू किया।

कब हुई घटना जानकारी के अनुसार घटना देर रात करीब 9.45 बजे हुई। बस क्रमांक एमपी13जेडई4895 ओंकारेश्वर से उज्जैन की ओर जा रही थी। इस दौरान चोरल से भेरूघाट पर चढ़ते समय आने वाले डायवर्जन में मोड़ पर बस पलटकर करीब 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में करीब 35 यात्री सवार थे।