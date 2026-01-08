मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में अभी बरकरार रहेगी ठंड, उमरिया में पारा 3.9 सेल्सियस डिग्री पर

    मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। बुधवार को सतना, खजुराहो में घना कोहरा एवं ग्वालियर, गुना, रीवा, दतिया जिले में मध्यम कोहरा छाया रहा। दिन ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 07:45:02 AM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 07:49:53 AM (IST)
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में अभी बरकरार रहेगी ठंड, उमरिया में पारा 3.9 सेल्सियस डिग्री पर
    मध्य प्रदेश में अभी जारी रहेगा कड़ाके की ठंड का असर। - फाइल फोटो

    HighLights

    1. दतिया, खजुराहो, नौगांव, रीवा, टीकमगढ़ में शीतल दिन रहा
    2. 240 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं
    3. एक-दो दिन तक मौसम के मिजाज में कोई बदलाव नहीं होगा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का जलवा बरकरार है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के असर से न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगी है, लेकिन रात का तापमान अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर बना हुआ है। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश में रात का सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया में दर्ज किया गया। उमरिया एवं शहडोल में शीतलहर का प्रभाव रहा।

    सतना, खजुराहो में घना कोहरा एवं ग्वालियर, गुना, रीवा, दतिया जिले में मध्यम कोहरा छाया रहा। दिन का सबसे कम 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। दतिया, खजुराहो, नौगांव, रीवा एवं टीकमगढ़ में शीतलदिन रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी एक-दो दिन तक न्यूनमतम तापमान में गिरावट होने की संभावना कम है।


    जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ जम्मू एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। उत्तर भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 240 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि अभी एक-दो दिन तक मौसम के मिजाज में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी होने के आसार हैं। हवाओं के रुख में कुछ बदलाव होने से रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.