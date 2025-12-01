MP Weather Update: भोपाल में दूसरे दिन भी चली शीतलहर, प्रदेश में दो-तीन दिनों तक गिरा रहेगा तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने के साथ ही हवाओं का रुख उत्तरी, उत्तर-पूर्वी रहने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम का इस तरह मिजाज अभी दो-तीन दिनों तक बना रह सकता है। मध्य प्रदेश में रात का सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। भोपाल में लगातार दूसरे दिन भी शीतलहर का प्रभाव रहा। 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दितवाह पडुचेरी एवं तमिलनाडु के तट के आसपास बना है। सोमवार को इसके तट के सामानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। उधर उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है।