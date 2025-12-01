MP Weather Update: भोपाल में दूसरे दिन भी चली शीतलहर, प्रदेश में दो-तीन दिनों तक गिरा रहेगा तापमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम पूरी तरह शुष्क बने रहने के साथ ही हवाओं का रुख उत्तरी, उत्तर-पूर्वी रहने से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम का इस तरह मिजाज अभी दो-तीन दिनों तक बना रह सकता है। मध्य प्रदेश में रात का सबसे कम 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया। भोपाल में लगातार दूसरे दिन भी शीतलहर का प्रभाव रहा। 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा।
मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान दितवाह पडुचेरी एवं तमिलनाडु के तट के आसपास बना है। सोमवार को इसके तट के सामानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। उधर उत्तरी हरियाणा और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में एक पश्चिमी विक्षोभ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है।
एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। इसके अतिरिक्त कमजोर प्रकृति का एक प्रति चक्रवात ग्वालियर के आसपास बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि इन मौसम प्रणालियों की वजह से मध्य प्रदेश में हवा बार-बार बदल रही है।
यह भी पढ़ें : केदारनाथ में तापमान -14°C, राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट; जानें दिल्ली-यूपी और MP के मौसम का हाल
हवा का रुख उत्तरी, उत्तर-पूर्वी बना हुआ है, लेकिन हवा की गति काफी मंद है। उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहने के कारण प्रदेश में सिहरन बरकरार है। मौसम का इस तरह का मिजाज अभी दो-तीनों दिन तक बना रह सकता है।