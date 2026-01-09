MP Weather Update: ग्वालियर-चंबल अंचल में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अभी दो दिन प्रदेश में ऐसा ही रहेगा मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी बरकरार है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे कम 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। खजुराहो एवं शहडोल में शीतलहर का प्रभाव रहा। ग्वालियर, दतिया में अति घना कोहरा रहा। खजुराहो, रीवा एवं सतना में घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण ग्वालियर में अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जो ग्वालियर के न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस की तुलना में सिर्फ 3.3 डिग्री अधिक रहा।

साथ ही यह अभी तक के मौजूदा रिकॉर्ड में दिन का सबसे कम तापमान भी है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्यौपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर में शीतल दिन रहा। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने के आसार हैं।

260 किमी की रफ्तार से चल रही जेट स्ट्रीम हवाएं मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पंजाब एवं उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बना हुआ है। उत्तर भारत पर 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 260 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम हवाएं चल रही हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि मौसम का इस तरह का मिजाज अभी दो दिन तक इसी तरह बना रह सकता है। विशेषकर ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा संभाग के जिलों में घना कोहरा बना रहने और शीतल दिन रहने की संभावना है।