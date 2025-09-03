MP Weather: मध्य प्रदेश के इन शहरों में भारी बारिश के आसार, इन जिलों में रहेगी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय हो रही मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून द्रोणिका दतिया व सीधी से गुजरने के कारण बारिश तेज हो रही है। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर कश्मीर तक एक और द्रोणिका बनी हुई है।