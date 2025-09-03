MP Weather: मध्य प्रदेश के इन शहरों में भारी बारिश के आसार, इन जिलों में रहेगी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय हो रही मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेशभर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई है।
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और मानसून द्रोणिका दतिया व सीधी से गुजरने के कारण बारिश तेज हो रही है। इसके अलावा, उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर कश्मीर तक एक और द्रोणिका बनी हुई है।
मंगलवार को दर्ज हुई बारिश
मंगलवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सिवनी में 23, शिवपुरी में 20, भोपाल में 17, नर्मदापुरम में सात, पचमढ़ी में छह, खजुराहो में चार, सागर व सीधी में तीन, जबकि रीवा, रायसेन और दतिया में दो मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई।
इसके अलावा, दमोह में 65, दतिया में 37.9, श्योपुर में 35.6, रतलाम में 35, ग्वालियर में 32.4, गुना में 26.8, बैतूल में 21.6, सिवनी में 21.4, भोपाल में 13.4, मंडला में 11.2 और रायसेन में 10.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
नमी से बढ़ी बारिश
मौसम विज्ञानी पीके रायकवार और मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर से भी लगातार नमी मिल रही है। इसी कारण पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में इसका असर और बढ़ सकता है।
इसे भी पढ़ें- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अपील का असर... कार्यकर्ताओं ने स्वयं हटाए जन्मदिन के पोस्टर-बैनर