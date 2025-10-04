MP Weather Update: भोपाल से लेकर इंदौर तक भारी बारिश, इन जिलों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में बनी मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं वर्षा हो रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सीधी में 54, रीवा में 35, सतना में 24, रतलाम में पांच, उमरिया में दो मिलीमीटर वर्षा हुई।

इन जिलों में होगी बारिश मौसम विज्ञानियों के मुताबिक शनिवार को रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। भोपाल-इंदौर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि वर्तमान में अवदाब का क्षेत्र ओडिशा और उससे लगे छत्तीसगढ़ के आसपास बना हुआ है। इसके शनिवार को छत्तीसगढ़ तक पहुंचकर गहरे कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है।