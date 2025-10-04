मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा – "आई लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं, तो 'आई लव महादेव' से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए"

    बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा कस्बे में आयोजित आशीर्वचन कार्यक्रम में कहा कि हमें ‘आइ लव मोहम्मद’ से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब ‘आइ लव महादेव’ गूंजे तो किसी को दिक़्क़त नहीं होनी चाहिए।

    By Hariom Gaur
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sat, 04 Oct 2025 06:54:51 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 04 Oct 2025 07:16:55 AM (IST)
    धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा – "आई लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं, तो 'आई लव महादेव' से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए"
    आई लव मोहम्मद से तकलीफ नहीं, तो 'आई लव महादेव' से भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए"

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मुरैना। बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा कस्बे में आयोजित आशीर्वचन कार्यक्रम में कहा कि "हमें ‘आई लव मोहम्मद’ से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन जब ‘आई लव महादेव’ गूंजे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।"

    उन्होंने कहा कि लोग हमें भड़काऊ कहते हैं, लेकिन हम किसी मुस्लिम या ईसाई के खिलाफ नहीं हैं। “हम कट्टर सनातनी हैं। दुख इस बात का है कि तमिलनाडु में भगवान राम का पोस्टर जलाया गया और देश में किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। ऐसा करने वाले रावण के वंशज हैं और इन्हें फांसी होनी चाहिए।”

    "हमें सरकारी कागज़ों में नहीं, हर हिंदू के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए"

    पंडित शास्त्री ने कहा कि हिंदू अब डरने वाला नहीं रहा। “हमें सरकार के कागजों में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, बल्कि हर सनातनी के दिल में हिंदू राष्ट्र की भावना चाहिए।

    उन्होंने जात-पात और क्षेत्रवाद पर भी चिंता जताई और कहा कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो हालात कश्मीर जैसे हो जाएंगे। “अपने बच्चों को कार-व्यापार नहीं, संस्कार देकर जाओ। तभी धर्मविरोधी ताकतें हमारे बच्चों का मतांतरण नहीं करवा पाएंगी।”

    "33 करोड़ देवता हैं, नया भगवान बना लो लेकिन"

    उन्होंने कहा “हमारे पास 33 करोड़ देवता हैं। कम पड़ें तो नया भगवान बना लो, लेकिन किसी मजार पर चादर चढ़ाने मत जाओ।”

    सफाई कर्मियों से कराई आरती, 7 नवंबर से पदयात्रा

    प्रवचन से पहले उन्होंने जौरा नगर पालिका के 13 सफाई कर्मचारियों से हनुमानजी की आरती करवाई। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को दिल्ली के कात्यायिनी मंदिर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जाएगी, जो 16 नवंबर को वृंदावन में पूर्ण होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.