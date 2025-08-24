MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 31 जिलों में आज और कल होगी अच्छी बारिश, कुछ इलाकों में जमकर बरसेंगे बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर तीन मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। हवाओं का रुख भी लगातार दक्षिण-पश्चिमी बना हुआ है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक हवाओं के साथ लगातार नमी आने के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। रविवार, सोमवार को ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है।

मध्य प्रदेश के 31 जिलों जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिंड, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में आज कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है।

शनिवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक सीधी में 45, शिवपुरी में 18, गुना में 13, श्योपुर में 11, मंडला एवं पचमढ़ी में छह-छह, नर्मदापुरम में तीन, रीवा, सागर एवं टीकमगढ़ में दो- दो, भोपाल, रतलाम, नरसिंहपुर एवं उमरिया में एक-एक मिलीमीटर बारिश हुई। अलग-अलग वेदर सिस्टम से रुक-रुककर हो रही बारिश मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बंगाल के गांगेय क्षेत्र एवं आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके झारखंड से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून द्रोणिका श्रीगंगानगर, ग्वालियर, बांद्रा, डेहरी, पश्चिम बंगाल में बने कम दबाव के क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है।