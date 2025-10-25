MP Weather Update: भोपाल-इंदौर सहित इन शहरों में आज होगी झमाझम बारिश , IMD ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में बनी दो प्रभावी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से शनिवार से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। हवाओं के साथ नमी आने के कारण अधिकतर शहरों में बादल छाने के साथ हल्की वर्षा का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मौसम का इस तरह का मिजाज चार दिनों तक बना रह सकता है।

शुक्रवार को रात का सबसे कम 17.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकार्ड किया गया। 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे अधिक 34.3 डिग्री सेल्सियस तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया।

मौसम विभाग का क्या कहना

मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि वर्तमान में पूर्व-मध्य अरब सागर में अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके उत्तर, उत्तर-पूर्व दिशा में आगे बढ़ते रहने की संभावना है। दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। शनिवार तक इसके मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर अवदाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। साथ ही रविवार तक यह गहरे अवदाब के क्षेत्र में भी परिवर्तित हो सकता है। आगे चलकर यह चक्रवाती तूफान में भी परिवर्तित हो सकता है। इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों को छोड़कर शेष क्षेत्रों में बादल छाने लगेंगे। साथ ही कहीं-कहीं वर्षा भी हो सकती है। मौसम का इस तरह का मिजाज चार दिनों तक बना रह सकता है।

मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि शनिवार को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मौसम का इस तरह का मिजाज अक्टूबर माह के अंत तक बना रह सकता है। इस दौरान रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना भी कम ही है।