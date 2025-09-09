MP Weather Update: मध्यप्रदेश में धीरे-धीरे विदा हो रहा मानसून, इन 5 जिलों में धीमी होगी बारिश की रफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश से मानसून की रवानगी धीरे-धीरे शुरू हो गई है। इस माह के अंत तक मानसून पूरी तरह चला जाएगा। इसका असर अभी से दिखाई देने लगा है। सोमवार को दिन में धूप-छांव की स्थिति बनी। इस दौरान प्रदेश के 11 जिलों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विज्ञानी अरुण शर्मा ने बताया कि फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। अगले पांच दिन धूप-छांव के साथ हल्की बारिश हो सकती है। दिन व रात का तापमान सामान्य है।

अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई संभागों में छिटपुट वर्षा हो सकती है।कहां कितनी बारिश सोमवार को सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक शिवपुरी में सात मिमी, रतलाम में चार, पचमढ़ी में 1.2, उज्जैन में 0.6, सिवनी में 16.4, मलाजखंड में 5.3, जबलपुर में 2.6, टीकमगढ़ में एक, छिंदवाड़ा, रीवा और सतना में 0.4 मिमी बारिश हुई।