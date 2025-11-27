MP Weather Update: मध्य प्रदेश में दो दिन बाद फिर बढ़ेगी ठंड, रात के तापमान में आएगी गिरावट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदल गया है। इस वजह से रात का तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम का इस तरह का मिजाज अभी दो दिन तक बना रहेगा। उसके बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर कमी आने की संभावना है। बुधवार को रात का सबसे कम 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकॉर्ड हुआ।

पांच शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक चक्रवाती तूफान सेनयोर वर्तमान में उत्तर-पूर्व इंडोनेशिया के पास बना हुआ है।