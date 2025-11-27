मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश में दो दिन बाद फिर बढ़ेगी ठंड, रात के तापमान में आएगी गिरावट

    मध्य प्रदेश में अलग-अलग वेदर सिस्टम के असर से रात का तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अभी दो दिन तक रात का तापमान ऐसा ही रहेगा, इसके बाद इसमें गिरावट आ सकती है। प्रदेश में आने वाली हवाओं का रुख बदलने से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट होने की संभावना है।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 07:31:59 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 07:41:03 AM (IST)
    भोपाल के कलियासोत डैम पर बुधवार को बड़ी संख्या में मौसम का आनंद लेने पहुंचे पर्यटक।

    1. हवाओं का रुख बदलने का असर।
    2. इसकी वजह से रात का तापमान बढ़ा।
    3. एमपी के कई इलाकों में बादल छाए।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अलग-अलग स्थानों पर मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं का रुख बदल गया है। इस वजह से रात का तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम का इस तरह का मिजाज अभी दो दिन तक बना रहेगा। उसके बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर कमी आने की संभावना है। बुधवार को रात का सबसे कम 7.8 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में रिकॉर्ड हुआ।

    पांच शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पर रहा। दिन का सबसे अधिक 31.2 डिग्री सेल्सियस तापमान खरगोन में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक चक्रवाती तूफान सेनयोर वर्तमान में उत्तर-पूर्व इंडोनेशिया के पास बना हुआ है।


    इसके पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुरुवार को भी तीव्र बने रहने की संभावना है। उधर दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व श्रीलंका पर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गुरुवार को तीव्र होकर अवदाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है।

    पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कम बना हुआ है

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि अभी दो दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। उसके बाद हवाओं का रुख बदलने से न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ऊपरी स्तर पर पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी हवाएं चल रही हैं।

    इस वजह से आंशिक बादल बने हुए हैं। साथ ही रात का तापमान बढ़ा हुआ है। उधर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ऊपर के स्तर पर हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी बना हुआ है। इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान कम बने हुए हैं।

