MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ मावठ ने बढ़ाई ठिठुरन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एमपी के मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है। एमपी के पांच जिलों में बारिश का अलर्ट और कड़ाके की ठंड के साथ मावठ की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है।

प्रदेश में गुरुवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया के दिन के तापमान में भारी गिरावट आयी। सबसे कम दिन का तापमान दतिया को 16.4, ग्वालियर का 16.5, मुरैना का 18.9 और शहडोल का 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पंचमढ़ी का 5, खजराहो और शिवपुरी का 7 और रीवा और राजगढ़ का 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।