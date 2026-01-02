MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ मावठ ने बढ़ाई ठिठुरन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण एमपी के मौसम ने एक बार फिर यू-टर्न ले लिया है। एमपी के पांच जिलों में बारिश का अलर्ट और कड़ाके की ठंड के साथ मावठ की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है।
प्रदेश में गुरुवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया के दिन के तापमान में भारी गिरावट आयी। सबसे कम दिन का तापमान दतिया को 16.4, ग्वालियर का 16.5, मुरैना का 18.9 और शहडोल का 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान पंचमढ़ी का 5, खजराहो और शिवपुरी का 7 और रीवा और राजगढ़ का 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
हालांकि प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान खंडवा में 30 और मंडला 29 डिग्री सेल्सियस रहा। दृश्यता की बात करें तो भोपाल समेत दतिया, गुना, ग्वालियर, इंदौर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, खजराहो, नौगांव, सतना, रीवा, सतना, सिंधी मावठ की वजह से दृश्यत बेहद कम रही। दतिया में 50 मीटर से कम और ग्वालियर में 500-1000, खजराहो में 50 से 200 मीटर सुबह साढ़े आठ बजे रिकॉर्ड की गई।
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|भोपाल
|25.5
|10.6
|इंदौर
|26.6
|8.7
|ग्वालियर
|16.5
|10.1
|जबलपुर
|27.0
|10.3
सिस्टम की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में उत्तर पाकिस्तान एवं संलग्न पंजाब क्षेत्र पर माध्य समद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर अवस्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, पंजाब एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।
वहीं उत्तर भारत के ऊपर माध्य समद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 222 किमी घंटे की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम प्रभावी है। प्रदेश में अगले 24 घंटों ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।