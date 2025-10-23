मेरी खबरें
    MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 19 जिलों में आज बारिश के आसार, इंदौर और जबलपुर में भी बरस सकते हैं बादल

    मध्य प्रदेश के 19 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी जिले में आज बारिश के आसार हैं। पूर्वी हवाओं के साथ आ रही नीम के वजह से प्रदेश में कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं।

    By Anand dubey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 07:44:02 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 07:52:26 AM (IST)
    मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फिर शुरू हो गया है बारिश का दौर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. छाए रहेंगे बादल, तीन-चार दिनों तक इसी तरह बना रह सकता है मौसम।
    2. जबलपुर, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग के जिलों हल्की बारिश के आसार हैं।
    3. रात का सबसे कम 17 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव में दर्ज किया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी प्रभावी मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इनके असर से वर्तमान में पूर्वी हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जबलपुर, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

    बादल छाए रहने के कारण रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना कम है। उधर बुधवार को रात का सबसे कम 17 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव एवं शिवपुरी में दर्ज किया गया। दिन का सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दमोह में दर्ज किया गया। बुधवार सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक सागर में एक मिलीमीटर बारिश हुई।


    मध्य प्रदेश के 19 जिलों इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी जिले में आज बारिश के आसार हैं।

    राजस्थान के ऊपर बना हुआ है चक्रवात

    मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है, जो उत्तर-उत्तर-पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके गुरुवार को उत्तर तमिल नाडु और उससे लगे दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचकर अवदाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है।

    पूर्वोत्तर राजस्थान और उसके आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे लगे हरियाणा पर भी हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे लगे जम्मू-कश्मीर के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है।

    पूर्वी हवाओं से छाए एमपी में बादल

    मौसम विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया कि पूर्वी हवाएं चलने के कारण मध्य प्रदेश में बादल छाए हुए हैं। जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं बारिश होने की भी संभावना है। मौसम का इस तरह का मिजाज तीन-चार दिनों तक बना रह सकता है। उसके बाद बादल छंटने पर रात के तापमान में गिरावट होने लगेगी।

