MP Weather Update: मध्य प्रदेश के 19 जिलों में आज बारिश के आसार, इंदौर और जबलपुर में भी बरस सकते हैं बादल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अरब सागर के साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी प्रभावी मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। इनके असर से वर्तमान में पूर्वी हवाओं के साथ नमी आ रही है। इस वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जबलपुर, नर्मदापुरम एवं इंदौर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

बादल छाए रहने के कारण रात के तापमान में गिरावट होने की संभावना कम है। उधर बुधवार को रात का सबसे कम 17 डिग्री सेल्सियस तापमान नौगांव एवं शिवपुरी में दर्ज किया गया। दिन का सबसे अधिक 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दमोह में दर्ज किया गया। बुधवार सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक सागर में एक मिलीमीटर बारिश हुई।